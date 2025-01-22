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19:38, 22 января 2025Экономика

Водоканал заплатит ребенку сотни тысяч рублей из-за открытого люка на улице

Калужский водоканал заплатит 200 тыс. рублей за ребенка, упавшего в открытый люк
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Калужский водоканал заплатит сотни тысяч рублей за открытый люк, в который упал ребенок. Внимание на ситуацию обратили на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе прошлого года: 11-летний мальчик во время прогулки около дома на улице Владимира Козлова провалился в открытый колодец. В результате падения пострадавший получил ушибы и ссадины лица, туловища и конечностей.

В ходе расследования было установлено, что предупреждающие об опасности знаки или ограждения возле люка отсутствовали. Чтобы защитить интересы ребенка, прокуратура Калуги обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию с «Калугаоблводоканала», отвечавшего за содержание колодца. «В пользу несовершеннолетнего выплачена компенсация в размере 200 тысяч рублей», — сказано в публикации.

Ранее в январе стало известно, что пожилая жительница Киржача отсудила у управляющей компании 600 тысяч рублей за неочищенную от снега и льда крышу дома.

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