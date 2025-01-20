Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:17, 20 января 2025Экономика

Россиянка отсудила у управляющей компании сотни тысяч рублей за неубранный снег

Жительница Киржача отсудила у УК 600 тысяч рублей за упавший на нее снег с крыши
Полина Кислицына (Редактор)

Жительница Киржача Владимирской области отсудила у управляющей компании (УК) сотни тысяч рублей за неубранный снег. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По информации источника, в 2022 году на 70-летнюю женщину с козырька магазина рухнули снег с наледью, которые ранее упали туда с козырьков балконов жилого дома. В результате пострадавшая получила травмы, ей потребовалось лечение в больнице и затем длительный период восстановления.

Позднее пенсионерка обратилась с иском к управляющей компании «Монолит», чтобы взыскать с нее компенсацию морального вреда. Суд на основании пункта «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ признал директора УК виновным по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С учетом возраста пострадавшей, степени тяжести нанесенного ее здоровью вреда и длительности периода восстановления после травмы суд постановил выплатить россиянке 600 тысяч рублей. «В настоящее время директором ООО "Монолит" подана апелляционная жалоба на решение Киржачского районного суда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в январе стало известно, что коммунальщики из Красноуфимска заплатят 500 тысяч рублей за падение первоклассницы в яму с горячей золой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Байден и Клинтоны отказались вставать и аплодировать во время речи Трампа

      Фицо сообщил Эрдогану о встрече с Путиным

      Россиянка отсудила у управляющей компании сотни тысяч рублей за неубранный снег

      Опубликовано первое видео Трампа в должности президента

      54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

      Зеленскому напомнили об одном его решении после обращения к Трампу

      В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

      На Украине отреагировали на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

      В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше