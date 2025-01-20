Россиянка отсудила у управляющей компании сотни тысяч рублей за неубранный снег

Жительница Киржача отсудила у УК 600 тысяч рублей за упавший на нее снег с крыши

Жительница Киржача Владимирской области отсудила у управляющей компании (УК) сотни тысяч рублей за неубранный снег. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По информации источника, в 2022 году на 70-летнюю женщину с козырька магазина рухнули снег с наледью, которые ранее упали туда с козырьков балконов жилого дома. В результате пострадавшая получила травмы, ей потребовалось лечение в больнице и затем длительный период восстановления.

Позднее пенсионерка обратилась с иском к управляющей компании «Монолит», чтобы взыскать с нее компенсацию морального вреда. Суд на основании пункта «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ признал директора УК виновным по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С учетом возраста пострадавшей, степени тяжести нанесенного ее здоровью вреда и длительности периода восстановления после травмы суд постановил выплатить россиянке 600 тысяч рублей. «В настоящее время директором ООО "Монолит" подана апелляционная жалоба на решение Киржачского районного суда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в январе стало известно, что коммунальщики из Красноуфимска заплатят 500 тысяч рублей за падение первоклассницы в яму с горячей золой.

