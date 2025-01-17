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22:18, 17 января 2025Экономика

Российские коммунальщики заплатят сотни тысяч рублей за упавшую в яму с золой школьницу

Красноуфимские коммунальщики заплатят 500 тыс за падение школьницы в яму с золой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Коммунальщики из Красноуфимска Свердловской области заплатят сотни тысяч рублей за упавшую в яму с горячей золой первоклассницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного суда сообщило издание URA.RU.

В сентябре 2023 года девочка забралась на неохраняемую территорию котельной и решила прокатиться на горке из золы. В результате она провалилась в отвал и одежда на ней загорелась. Пострадавшая получила серьезные ожоги рук, ног и живота. Общая площадь повреждений врачи оценили примерно в 20 процентов. После случившегося школьница долгое время находилась в больнице, а после этого продолжала лечение дома, не посещая школу. Полностью восстановиться юной жительнице Красноуфимска не удалось: у нее остались рубцы и шрамы на теле, а ее правая рука до сих пор плохо работает.

Правоохранителям удалось выяснить, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис», а территория на момент инцидента не была ограждена и на ней отсутствовали предупреждающие знаки. «Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Красноуфимский районный суд с иском к МУП "Энергосервис" о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд счел сумму компенсации морального вреда разумной и справедливой и удовлетворил исковые требования в полном объеме», — сказано в сообщении пресс-службы. Ответчик попытался обжаловать решение в областном суде, однако оно было было оставлено без изменений, за исключением размера государственной пошлины.

Ранее в январе стало известно, что пензенская мэрия выплатила местному жителю 250 тысяч рублей за падение в открытый люк.

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