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16:54, 16 января 2025Экономика

Мэрия заплатила россиянину сотни тысяч рублей за открытый люк

Мэрия Пензы выплатила горожанину 250 тысяч рублей за падение в открытый люк
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэрия Пензы выплатила жителю города 250 тысяч рублей за падение в открытый люк. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел весной 2023 года возле дома на улице Рябова, 4Г — 36-летний мужчина, возвращаясь вечером домой с работы, упал в люк ливневой канализации. «В рамках рассмотрения гражданского дела по иску пострадавшего судом установлено, что несчастный случай произошел по ходу движения истца по автомобильной дороге общего пользования местного значения, которая находится в муниципальной собственности г. Пензы. При этом в момент происшествия в рамках заключенного с МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" муниципального контракта компания-подрядчик выполняла работы по капитальному ремонту автомобильной дороги», — уточнили в пресс-службе. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести и два месяца был нетрудоспособен.

Через некоторое время пострадавший решил обратиться в суд, чтобы добиться компенсации. В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону горожанина и призвал управление градостроительства и архитектуры Пензы выплатить мужчине 250 тысяч рублей. Соответствующее решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что пермяк отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за облитую кипятком машину.

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