Депутат Затулин отреагировал на обращение Зурабишвили к США словом заигралась

Кажется забавным, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заговорила в терминах «игровая площадка», так как она сама заигралась, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Таким образом он отреагировал на просьбу политика к США дать отпор России.

Ранее стало известно, что Зурабишвили призвала американского президента Дональда Трампа защитить Тбилиси от Москвы, которая якобы использует страну «как игровую площадку». Если американский президент не проявит свой интерес к региону, то страна окажется в сфере влияния России и Китая, добавила политик.

Ей хочется по-прежнему быть в центре внимания. Достойно смеха то, что она до сих пор всюду доказывает, что является действующим президентом, единственной легитимной властью в Грузии Константин Затулин депутат Госдумы

Грузия сама просилась в Российскую империю в начале XIX века, и Александр I пошел навстречу, напомнил депутат. Затулин пояснил, что судьба грузинского народа без российского покровительства была плачевной, так как он подвергался постоянным нападениям со стороны Османской Турции и Шахского Ирана.

И целой Грузии никогда не было со времен царицы Тамары, она стала целой только в результате большевистских экспериментов в форме Грузинской ССР Константин Затулин депутат Госдумы

Разговоры о манипуляциях Грузией как минимум не подтверждаются исторически, потому что Россия на протяжении сотен лет присутствовала на этой территории или в роли покровителя, или в роли власти, которая, в свою очередь, передоверяла руководителям республики функции управления другими территориями, отметил парламентарий. Местные власти же в определенный момент сочли, что территории, которые им в свое время поручили администрировать, являются природными грузинскими землями, указал Затулин, уточнив, что говорит об Абхазии и Южной Осетии.

«Они принялись осуществлять эту миссию в начале 90-х годов и поставили на грань существования саму Грузию, а потом, в 2008 году, вновь попробовали это сделать, и госпожа Зурабишвили пытается пойти по тому же пути. Сегодняшние власти Грузии, конечно, не являются нашими закадычными друзьями, но, по крайней мере, понимают, что не следует Грузии распинать себя в борьбе с Россией и становиться второй Украиной. А Зурабишвили и ее друзья готовы хоть тушкой быть, хоть чем угодно, чтобы на них обратили внимание. Они уж, конечно, втравят Грузию в какую-нибудь авантюру, от которой страдать будет грузинский народ», — заключил Затулин.

Ранее Зурабишвили назвала себя единственным легитимным президентом. Она и оппозиция Грузии не признают результаты парламентских выборов 26 октября, а также избрание президентом экс-футболиста Михаила Калевашвили.

