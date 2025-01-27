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15:21, 27 января 2025Ценности

Психолог объяснила тягу взрослых к одежде с персонажами из мультфильмов

Психолог Эмма Кенни: Мультяшная одежда символизирует для взрослых безопасность
Мария Винар

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Психолог Эмма Кенни объяснила тягу взрослых к одежде с персонажами из мультфильмов. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам эксперта, желание носить подобную одежду может быть связано с реакцией на давление взрослой жизни. «Персонажи из детства часто символизируют безопасность, которую мы жаждем, когда жизнь наполняется стрессом. Надев комбинезон с Лило и Стичем, мы погружаемся во времена, когда наши тревоги казались не такими уж большими. Это своего рода мягкая форма самоуспокоения, а также способ на мгновение отвлечься от повседневного давления и воссоединиться с игривой частью себя», — рассказала Кенни.

Кроме того, специалист отметила, что ношение одежды с мультяшными персонажами может оказать благоприятное воздействие на психическое здоровье. Например, с помощью нее можно поднять себе настроение и показать обществу свою индивидуальность.

В то же время психолог предупредила, что не стоит такие вещи часто надевать. «Если кто-то слишком сильно полагается на ностальгическую одежду, чтобы избежать столкновения со взрослыми обязанностями или эмоциональными проблемами, это может стать нездоровым механизмом преодоления трудностей», — заключила собеседница портала.

В декабре прошлого года психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его верхней одеждой.

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