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15:46, 3 декабря 2024Ценности

Раскрыта связь между характером человека и его верхней одеждой

Психолог Эмма Кенни: плащи с махровой подкладкой носят любители комфорта
Мария Винар

Фото: Al Elmes / Unsplash

Психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его верхней одеждой. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, по мнению эксперта, люди, которые носят длинные плащи с махровой подкладкой, являются любителями комфорта и ценят практичность. Однако те, кто предпочитает твидовые модели сдержанных цветов и с широкими плечами, заботятся об эстетике своего внешнего вида. «Вы законодатель моды, который всегда прав, и вас совершенно не волнует, что говорят или думают ваши ненавистники», — отметила Кенни.

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В то же время, обладатели ярких плащей могут делать несколько дел одновременно и оставаться при этом невозмутимыми. Что касается любителей носить шубу из искусственного меха, то им ценно внимание окружающих. «За обликом дивы скрывается невероятная преданность и готовность защищать любимых людей», — добавила специалист.

Кроме того, собеседница портала обратила внимание на дафлкот. Она объяснила, что такая одежда предназначена для людей, которые отказываются взрослеть. «Вы игривы, жизнерадостны и полны детского любопытства, часто привносите беззаботную энергию в любую ситуацию», — уточнила Кенни.

В завершение психолог упомянула дубленки, пуховики и вощеную куртку. В первом случае подобные изделия можно часто увидеть на личностях с харизмой, а во втором — с верой в победу. Вощеные куртки, в свою очередь, предпочитают амбициозные люди. «Ваша куртка кричит о непринужденной изысканности, или, по крайней мере, это то, к чему вы стремитесь», — заключила доктор.

В сентябре прошлого года Эмма Кенни раскрыла связь между бюстгальтером девушки и ее характером.

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