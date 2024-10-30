Мужчины по всему миру захотели походить на банкиров. Почему этот стиль вновь стал привлекать женщин?

Жилеты стали самыми модными у мужчин в октябре 2024 года

В октябре по всему миру у мужчин внезапно стали популярны жилеты. Теперь молодые сотрудники, работающие в офисе по классическому графику, дабы понравиться женской половине, отдают предпочтения стеганым, шерстяным и микрофлисовым жилетам. Как вещь, которую редко ассоциируют с модной индустрией, вдруг стала трендом — разбиралась «Лента.ру».

Что такое банковский стиль?

Офисная эстетика, ставшая новым трендом в 2024 году, побудила модников по-новому взглянуть на привычную одежду классического стиля. Теперь зумеры, работающие в офисе с 9 до 17, в противовес любителям пижам на работе, охотно носят популярные однотонные жилеты и стараются походить на банкиров.

Новое модное течение получило название The Banker Bro («бро банкир»), или банковский стиль. Его главными атрибутами считаются жилеты и свитеры на молнии. Притом покупатели отдают предпочтения как стеганым, так и шерстяным, а иногда и микрофлисовым изделиям. Они пришли на смену привычным для офиса костюмам и рубашкам, считают обозреватели.

Жилеты и джемперы на молнии — такие специфические предметы гардероба, которые люди действительно узнают и ассоциируют с финансовой индустрией и банкирами в частности Ти Джей Сидху стилист

Почему банковский стиль стал популярен?

Растущую актуальность жилетов связывают с выходом нового сезона популярной драмы «Индустрия», повествующей о выпускниках финансовых школ и институтов, которые борются за место в крупнейшем инвестиционном банке Лондона. Звезды картины как раз таки появляются в кадре в дутых жилетах с логотипом вымышленного банка Pierpoint, надетых поверх галстуков и рубашек.

Фото: HBO / Kobal

По словам художника по костюмам Лоры Смит, жилет несет широкий смысл и играет большую роль в идентификации сотрудников. «Он [жилет] такой пухлый. Чем он набит? Вашими надеждами и мечтами?» — так описывает жилет один из персонажей другого не менее популярного сериала «Наследники», рассказывающем о жестоком делении власти в семейной корпорации.

Представители британского мужского бренда Hackett уверенно заявляют, что спрос на упомянутый предмет гардероба за последнее время значительно вырос. «Популярность неуклонно растет, а продажи повышаются примерно на 10 процентов в год», — утверждает главный директор по продуктам марки Джанни Коларосси.

Продажи жилетов в ателье William Crabtree & Sons выросли на 20 процентов после выхода сериала «Индустрия»

Повышенный интерес к жилетам объясняют еще и тем, что после пандемии офисный стиль стал более повседневным. Специалисты, которые были вынуждены соблюдать дресс-код, даже работая из дома, накидывали жилеты и подключались к звонкам по Zoom. Таким образом жилеты постепенно стали олицетворением «послаблений» в дресс-коде офисных сотрудников.

Моду на жилеты ввели женщины, желающие найти себе богатых банкиров

Финансовый работник из Лондона, пожелавший остаться анонимным, убежден, что жилеты стали не только олицетворением банковского стиля, но и своего рода пародией на работников индустрии в целом.

Кадр: @girl_on_couch

Так, TikTok заполонили ролики, герои которых одеваются в вещи стиля banker bro. Сотрудники бренда Reiss неожиданно прославились в сети, снявшись в одинаковых жилетах во флешмобе под трек Man in Finance. В общей сложности их ролик набрал три миллиона просмотров.

Флешмоб запустила инфлюэнсерша girl_on_couch, опубликовав видео, в котором изъявила желание найти для себя богатого мужчину почти двухметрового роста, с голубыми глазами и трастовым фондом. «Не создала ли я хит этого лета?» — иронично подписала она публикацию, которая набрала более 12 миллионов просмотров.

Вслед за ней другие блогерши принялись показывать своих возлюбленных или подпадающий под описание типаж парней, с которыми они хотели бы завести роман. Впоследствии диджеи и музыкальные продюсеры также добавили к монологу девушки биты, что еще больше завирусило тренд в соцсетях.

Фото: Nick Strasburg / BBC / Bad Wolf Productions / HBO

Однако анонимный эксперт банковской сферы подчеркивает, что реальные работники на самом деле выбирали характерную одежду не из-за модных течений.

Мы не являемся частью пародии. Это то, что мы носили до того, как эта тенденция началась, и мы продолжим носить это после нее анонимный эксперт The Guardian банковский сотрудник

По его словам, в первую очередь жилеты идеальны для жаркой погоды. Кроме того, вещь отличается своей практичностью, ведь ее можно снять в любой момент, добавляет собеседник издания.

Модный обозреватель Тиджей Сидху же заявляет, что у жилетов есть все шансы закрепиться в фэшн-индустрии и в следующих сезонах.

«За последнее десятилетие мы стали свидетелями того, как появилось и ушло столько тенденций, которые, как мы думали, никогда не будут модными. В том числе ставшие духом времени Crocs. Так что у жилетов есть все шансы стать изюминкой в образах зумеров, ведь в умелых руках даже строгий жилет банкира может создать весьма стильный эффект», — подытожил он.