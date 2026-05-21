Герасимов доложил Путину о готовности ко второму этапу ядерных учений

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские и белорусские войска готовы ко второму этапу по подготовке и применению ядерных сил. Его слова приводит РИА Новости.

Герасимов сообщил, что силы России и Белоруссии готовы к тому, чтобы провести второй этап учения.

Учения ВС России по применению ядерных сил в условиях агрессии начались 19 мая. В них задействуют более 60 тысяч военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, а также 13 подводных лодок, среди которых есть 8 ракетных.

До этого такие же учения стартовали и в Белоруссии. Комментируя это события, политолог Андрей Кошкин заявил, что ядерные учения Москвы и Минска должны вразумить страны Запада.