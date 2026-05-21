Лоза высказался о крестном знамении SHAMAN

Юрий Лоза встал на защиту перекрестившегося перед своими портретами SHAMAN

Певец Юрий Лоза, известный по композиции «Плот», высказался о кадрах с Ярославом Дроновым (SHAMAN), который перекрестился напротив собственного портрета. Его слова передает портал «Абзац».

По мнению Лозы, Дронов просто выполнял свой особый ритуал перед концертом, что не может являться постыдным или неприличным.

«Кто-то хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне говорили: если рюмку коньяка не выпью, на сцене ничего не могу сделать. Мол, надо расширить сосуды, чтобы начать функционировать», — сообщил Юрий.

Сам SHAMAN тоже объяснил крестное знамение напротив своего портрета. Он заявил, что будет отвечать за свою веру только перед Богом.