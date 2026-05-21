17:01, 21 мая 2026Мир

Украину предложили принять в НАТО по образцу Западной Германии

Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил усеченное членство Украины в НАТО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по образцу Западной Германии 1955 года. Эту идею он озвучил, выступая на форуме Globsec в Праге, передает РИА Новости.

По словам Расмуссена, при вступлении ФРГ в НАТО действие статьи о коллективной самообороне распространилось только на территорию, подконтрольную правительству в Бонне. «Мы можем сделать ровно то же самое с Украиной», — заявил политик, пояснив, что пятая статья будет работать лишь на часть страны, управляемой Киевом.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны. Предложение экс-генсека фактически предполагает ограниченное членство без защиты спорных или оккупированных территорий Украины.

Ранее верховный главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать «следующим логичным шагом» для альянса. Он назвал республику поставщиком безопасности.

При этом Ржехка признал, что вопрос вступления Киева в альянс остается сложным и зависит от достижения политического консенсуса среди стран — участниц блока.

