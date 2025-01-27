Путин созвонился с Лукашенко и поздравил его с победой на выборах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТа.

Сообщается, что Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах. Президенты сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии, на которых победил Лукашенко, были абсолютно прозрачными и легитимными.

До этого Лукашенко 27 января одержал победу на выборах. По данным ЦИК Белоруссии, за него проголосовали более пяти миллионов избирателей.