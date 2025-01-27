В Кремле назвали прозрачными и легитимными выборы президента Белоруссии

Песков: Выборы президента Белоруссии были абсолютно прозрачными и легитимными

Выборы президента Белоруссии, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко, были абсолютно прозрачными и легитимными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — сказал он.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах и их успешным проведением.

