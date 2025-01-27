В Белоруссии сравнили с нацистскими полицаями опубликовавших данные членов избиркомов

Глава ЦИК Белоруссии сравнил с полицаями выложивших данные членов избиркомов

Люди, выложившие в сеть данные членов избиркомов Белоруссии, являются дураками и полицаями. Сравнил их с нацистскими полицейскими глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, передает ТАСС.

«Эти белполицаи — или как они называются — дураки, потому что, откровенно говоря, вы знаете, какое в Беларуси отношение к полицаям. Само название полицаи уже нарицательное для белорусов. Вот эти полицаи попытались выложить великую информацию об этих людях (членах избиркомов — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

По словам главы ЦИК, после публикации их данных члены избиркомов начали получать угрозы.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, набрав более пяти миллионов голосов. Согласно данным ЦИК, он получил 86,82 процента голосов избирателей.