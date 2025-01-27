Путин вручил первые медали в честь 80-летия Победы

Путин вручил ветеранам и жителям блокадного Ленинграда медали к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил первые медали в честь 80-летия Победы. Он наградил ими ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.

Юбилейные медали 80 лет «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» впервые получили участники обороны Ленинграда Владимир Берчиков, Александра Лещук и Екатерина Татурова.

Награды также вручили участнику обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновию Меркину, участнику боев на территории Белоруссии Михаилу Морозу, участнику обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадию Забежинскому.

Кроме того, медали удостоилась житель блокадного Ленинграда, председатель правления петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Ранее Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина», почтив память жертв блокады Ленинграда.