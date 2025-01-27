Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина», почтив память жертв блокады Ленинграда. Снятое во время мероприятия видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

На кадрах видно, как глава государства под траурную музыку подходит к принесенному военными венку с цветами и лентой в цветах триколора. Путин опускается на одно колено, дотрагивается до флага и встает, после чего оркестр начинает исполнять гимн России.

На Пискаревском мемориальное кладбище в 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных захоронений похоронены 420 тысяч жителей Ленинграда, а также 70 тысяч военных, ставших жертвами голода, болезней и бомбежек в годы Великой Отечественной войны.