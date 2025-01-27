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12:34, 27 января 2025Россия

Путин вручит первые медали в честь 80-летия Победы

Президент России Путин вручит первые медали в честь 80-летия Победы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручит первые медали в честь предстоящего 80-летия Победы. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает телеканал «Звезда» в Telegram.

Первые медали будут вручены по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда — это произошло 27 января 1944 года.

В Санкт-Петербурге президент проведет несколько мемориальных встреч, пообщается с ветеранами и встретится с губернатором Александром Бегловым.

Ранее Путин обсудил с Советом безопасности подготовку к празднованию юбилея Победы. Предметом обсуждения стало обеспечение безопасности на праздничных и памятных мероприятиях.

ЖЗЛ
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