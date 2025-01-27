Путин заявил об историческом значении снятия блокады Ленинграда

Путин: Снятие блокады Ленинграда — важнейший рубеж борьбы с нацизмом

Снятие блокады Ленинграда — важнейший рубеж борьбы с нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в годовщину событий 1944 года, передает РИА Новости.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа», — сказал глава государства на концерте «Ленинградская Победа».

Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом. Он отметил, что эти события стоят в одном ряду «чудовищных преступлений против человечности». Он напомнил, что жертвами блокады стало более миллиона человек.

Также прибывший в Петербург Путин вручил первые медали в честь 80-летия Победы. Их получили участники обороны Ленинграда Владимир Берчиков, Александра Лещук и Екатерина Татурова.