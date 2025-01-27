Пьяный россиянин решил сбежать от полицейских в аэропорту и врезался в стеклянную дверь

Пьяный россиянин разбил окно в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Пьяный россиянин врезался в стеклянную дверь, убегая от полицейских в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Инцидент попал на видео, которое публикует транспортная полиция Дальнего Востока в Telegram-канале.

42-летний мужчина приехал в авиагавань проводить своего знакомого, а в ходе ожидания рейса злоупотребил алкоголем. Дебошир привлек внимание правоохранителей своим поведением.

Когда мужчина понял, что его хотят задержать, он решил сбежать, но перепутал окно с дверью и врезался в стекло. После этого россиянин решил разбить его кулаком.

Дебошира все же задержали, в его отношении составили административные протоколы.

Ранее московском аэропорту Шереметьево мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой на самолет. Пострадавшему диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

