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10:35, 27 января 2025Путешествия

Пьяный россиянин решил сбежать от полицейских в аэропорту и врезался в стеклянную дверь

Пьяный россиянин разбил окно в аэропорту Петропавловска-Камчатского
Мария Борисова
Мария Борисова

Пьяный россиянин врезался в стеклянную дверь, убегая от полицейских в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Инцидент попал на видео, которое публикует транспортная полиция Дальнего Востока в Telegram-канале.

42-летний мужчина приехал в авиагавань проводить своего знакомого, а в ходе ожидания рейса злоупотребил алкоголем. Дебошир привлек внимание правоохранителей своим поведением.

Когда мужчина понял, что его хотят задержать, он решил сбежать, но перепутал окно с дверью и врезался в стекло. После этого россиянин решил разбить его кулаком.

Дебошира все же задержали, в его отношении составили административные протоколы.

Ранее московском аэропорту Шереметьево мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой на самолет. Пострадавшему диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

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