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10:35, 27 января 2025Экономика

«Россети» нашли способ предотвратить банкротство своей сибирской «дочки»

«Ъ»: «Россети Сибирь» захотели спасти с помощью единой тарифной зоны
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

«Россети Сибирь» можно спасти от банкротства, если в регионах Сибирского федерального округа будет создана единая тарифная зона. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое глава «Россетей» Андрей Рюмин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению Рюмина, в настоящее время есть риски банкротства компании, и уже в 2025 году «Россети Сибирь» будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ. Ее убытки он объяснил тем, что тарифные решения, принимаемые региональными властями, на протяжении многих лет не учитывают условий работы электросетевого комплекса.

В октябре прошлого года сообщалось о том, что правительство разработало план по выводу «Россети Сибирь» из убытков. Тогда речь шла о возможной передаче полномочий региональных органов тарифного регулирования в электроэнергетике на уровень Федеральной антимонопольной службы. Тогда же поднимался вопрос о единой зоне тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии.

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