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15:06, 27 января 2025Россия

Россиян предупредили о возможной мести чиновников

Политолог Бовт: Чиновники могут мстить гражданам из-за ограничений на выезд
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Российские чиновники могут начать мстить гражданам в том случае, если в их отношении будут приняты какие-либо ограничения. О возможной мести заявил политолог Георгий Бовт в Telegram.

Так политолог отреагировал на публикацию данных опроса, согласно которым россияне массово выступили за ограничения на выезд за рубеж для чиновников на время проведения специальной военной операции (СВО) — ограничительные меры поддержали 70 процентов опрошенных.

По словам Бовта, у возможных ограничений есть и оборотная сторона. «Через какое-то время эти ограничения коснутся и их тоже (...) Чиновники могут начать "мстить" за ограничения в отношении них всем прочим гражданам. Повод найдут», — предупредил политолог.

Ранее сообщалось о скандале, возникшем из-за отъезда курской чиновницы за рубеж. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что госслужащая не предупредила его о поездке, а сама женщина отвергла обвинения врио губернатора. Позже тот опубликовал заявление на отпуск, написанное чиновницей.

ЖЗЛ
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