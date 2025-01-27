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12:24, 27 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 27 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 27 января местами на Кубани (исключая черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильный туман, а также гололед и изморось.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам и дорогам, — отметили в МЧС. — Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы».

Ранее российская стюардесса высказала непопулярное мнение об авиаперелетах. По ее словам, во время сильного тумана не все самолеты могут осуществлять посадку — если у пилота нет достаточной квалификации для такого приземления, то борт уйдет на запасной аэродром.

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