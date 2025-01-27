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16:36, 27 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали советы по защите от мошенников в мессенджерах

Эксперт Лопатин: Не следует отвечать на сообщения от незнакомцев в мессенджерах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы не стать жертвой мошенников в мессенджерах, не следует переходить по подозрительным ссылкам и открывать неизвестные файлы. Советы по защите от злоумышленников дал старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в беседе с RT.

По словам Лопатина, не нужно сразу отвечать на сообщения от незнакомых контактов. Эксперт призвал изучить содержание его сообщения. «Если он предлагает вам что-то бесплатно, пытается напугать или срочно требует денег, — это первый повод для беспокойства», — уточнил специалист. Он также напомнил, что злоумышленники могут написать от лица руководителя компании, в которой работает человек, или представиться одним из его знакомых.

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Лопатин также посоветовал быть бдительнее с QR-кодами, ведущими в групповые чаты. С их помощью мошенники могут украсть личные данные пользователя. Кроме того, эксперт призвал не публиковать даже в надежных общих чатах личные данные. По его словам, впоследствии мошенники могут использовать эту информацию для персонализированных атак. «Избегайте обсуждения личных или финансовых вопросов, деталей из жизни, особенно если вы не уверены в безопасности чата», — предупредил специалист.

Также Лопатин рассказал, что опасность могут представлять неизвестные ссылки и файлы. С их помощью злоумышленники крадут конфиденциальную информацию о пользователях.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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