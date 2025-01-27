Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:06, 27 января 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «реакция бомжа на еду поставила в тупик»

Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и рассказал о встрече с местным бездомным и его «поставившей в тупик» реакции на еду. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации гулял в районе Чайвань и сел на лавочку в парке, чтобы поесть димсамы. Внезапно он заметил пожилого бездомного мужчину, который искал что-то в урне. Кутовой предложил ему еду, но тот решительно отказался, после чего вытащил из мусорки недопитую бутылку с чаем.

Материалы по теме:
Как получить визу в Китай в 2025 году? Правила оформления документов и въезда для россиян
Как получить визу в Китай в 2025 году?Правила оформления документов и въезда для россиян
13 января 2025
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023

«Бомж отпил чай из бутылки, достал смартфон, посмотрел что-то в нем и ушел. Это выглядело чем-то нереальным. С другой стороны, это лишь мои ожидания не оправдались: я почему-то был уверен, что он с радостью возьмет еду», — такими фразами описал произошедшее россиянин.

Путешественник отметил, что Гонконг — это мегаполис, «где роскошь и бедность ходят рука об руку». По его словам, бездомные в этом городе — не алкоголики и прочие зависимые, а люди, которых система вытолкнула за свои пределы. «Высокая стоимость жилья, отсутствие поддержки и жестокий ритм жизни делают свое дело», — пояснил он.

Многие бездомные в Гонконге — пожилые люди, которые не могут позволить себе даже самое скромное жилье, добавил россиянин. Иногда это бывшие служащие, потерявшие работу в результате кризиса, или люди, которые отказались от помощи, чтобы сохранить чувство гордости.

«Гонконгские бездомные сохраняют удивительное достоинство. Многие из них выглядят опрятно, у них есть телефоны, они остаются в курсе событий и стараются не вызывать жалости», — поделился Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер описал Гонконг словами «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Во время прогулки по центру он встретил десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

      Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

      Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

      Российского приемщика металла задержали за изнасилование восьмиклассницы

      В России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия

      В России к профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации

      Российский бизнес снизил закупки одного вида техники

      В США указали на одно преимущество Трампа над Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше