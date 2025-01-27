Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «реакция бомжа на еду поставила в тупик»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и рассказал о встрече с местным бездомным и его «поставившей в тупик» реакции на еду. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации гулял в районе Чайвань и сел на лавочку в парке, чтобы поесть димсамы. Внезапно он заметил пожилого бездомного мужчину, который искал что-то в урне. Кутовой предложил ему еду, но тот решительно отказался, после чего вытащил из мусорки недопитую бутылку с чаем.

«Бомж отпил чай из бутылки, достал смартфон, посмотрел что-то в нем и ушел. Это выглядело чем-то нереальным. С другой стороны, это лишь мои ожидания не оправдались: я почему-то был уверен, что он с радостью возьмет еду», — такими фразами описал произошедшее россиянин.

Путешественник отметил, что Гонконг — это мегаполис, «где роскошь и бедность ходят рука об руку». По его словам, бездомные в этом городе — не алкоголики и прочие зависимые, а люди, которых система вытолкнула за свои пределы. «Высокая стоимость жилья, отсутствие поддержки и жестокий ритм жизни делают свое дело», — пояснил он.

Многие бездомные в Гонконге — пожилые люди, которые не могут позволить себе даже самое скромное жилье, добавил россиянин. Иногда это бывшие служащие, потерявшие работу в результате кризиса, или люди, которые отказались от помощи, чтобы сохранить чувство гордости.

«Гонконгские бездомные сохраняют удивительное достоинство. Многие из них выглядят опрятно, у них есть телефоны, они остаются в курсе событий и стараются не вызывать жалости», — поделился Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер описал Гонконг словами «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Во время прогулки по центру он встретил десятки палаток в парке Виктория и множество женщин в мусульманской одежде на улицах.

