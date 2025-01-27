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17:37, 27 января 2025Силовые структуры

Россиянин провалился с другом под лед карельского озера и стал фигурантом уголовного дела

В Карелии россиянин ушел под лед на снегоходе с другом и стал фигурантом дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Республике Карелия возбуждено уголовное дело в связи с ЧП на озере Янисъярви. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 25 января два друга из Санкт-Петербурга вместе с другими людьми решили прокатиться на снегоходах по льду замерзшего озера. В сумраке водитель не заметил возникшую на пути полынью, куда на полном ходу снегоход и провалился. Один из мужчин сумел спастись, но найти и спасти друга не удалось. Позже мужское тело на дне нашли спасатели.

В связи с ЧП местные власти напомнили жителям и гостям региона, что в этом сезоне в Карелии установилась нетипично теплая погода, а потому выход на лед, особенно на транспортных средствах, крайне опасен.

10 января сообщалось, что российский турист упал с 10-метровой скалы в Троицке в Челябинской области на замерзшую реку и выжил.

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