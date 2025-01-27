Россиянин трижды заработал на аренде квартиры

В Кызыле мошенник трижды заработал на аренде квартиры

В Кызыле мошенник обманул трех женщин и трижды заработал на аренде квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД Тувы.

В январе в полицию обратилась 22-летняя россиянка, которая рассказала, что хотела снять жилье, однако стала жертвой мошенничества. Она заинтересовалась объявлением в соцсетях о сдаче однокомнатной квартиры в районе «Башни» по приемлемой цене и связалась с его автором. Вскоре после этого мужчина выслал ей фото «однушки», а затем настоял на предоплате всей суммы за аренду, ссылаясь на большое число желающих снять объект. Доверившись ему, она перевела 28 тысяч рублей на указанный счет, после чего злоумышленник перестал ей отвечать.

На следующий день с аналогичными заявлениями в полицию обратились 38-летняя кызылчанка и 20-летняя жительница села Мугур-Аксы. Первая отправила мошеннику «для гарантии брони» 15 тысяч рублей, а вторая — 24 тысячи рублей. По фактам мошенничества возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Через некоторое время полицейским удалось найти подозреваемого — им оказался несколько раз судимый за подобные преступления 34-летний житель Кызыла. В данный момент, отметили в пресс-службе, расследование совершенных им преступлений продолжается.

Ранее в январе стало известно, что житель Петербурга лишился квартиры за девять миллионов рублей из-за мошенника-рецидивиста.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.