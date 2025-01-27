Россиянин жестоко избил жену за отказ в сексе

Житель Дагестана жестоко избил жену за отказ в сексе

Житель Дагестана жестоко избил жену, отказавшую ему в сексе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На опубликованной каналом записи плачущая россиянка рассказывает, что муж потребовал немедленно исполнить супружеский долг. В это время женщина готовилась к приему гостей, потому отказала. Услышав это, мужчина полез драться.

Женщина матом прокляла мужа, обвинив его в похотливости. Она также заявила, что россиянин сломал о нее стул. «Клянусь Всевышним, я не останусь в этом доме», — подчеркнула она.

Ранее житель Москвы избил жену, с которой прожил более 60 лет, из-за котлет. Горожанину не понравилась поставленная на стол еда, после чего он заявил супруге, что та так и не научилась готовить. Затем мужчина разозлился еще больше, вооружившись табуреткой.