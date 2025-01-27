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12:06, 27 января 2025Россия

Россиянка каталась на коньках с детской коляской по тонкому льду и попала на видео

В Балашихе на видео сняли катающуюся на коньках с детской коляской женщину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Балашихе на видео сняли катающуюся на коньках с детской коляской женщину. Ролик опубликовал Telegram-канал «Балашиха Life».

По данным канала, попавший на видео инцидент произошел в парке «Заречная». Как обратили внимание пользователи сети, сейчас в Подмосковье стоит аномально теплая погода.

На кадрах видно, как россиянка на коньках пересекает водоем, при этом перед собой она катит коляску. Находился ли в ней ребенок — неизвестно.

Ранее во Владимире водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Инцидент также попал на видео.

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