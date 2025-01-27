Россиянка каталась на коньках с детской коляской по тонкому льду и попала на видео

В Балашихе на видео сняли катающуюся на коньках с детской коляской женщину

В Балашихе на видео сняли катающуюся на коньках с детской коляской женщину. Ролик опубликовал Telegram-канал «Балашиха Life».

По данным канала, попавший на видео инцидент произошел в парке «Заречная». Как обратили внимание пользователи сети, сейчас в Подмосковье стоит аномально теплая погода.

На кадрах видно, как россиянка на коньках пересекает водоем, при этом перед собой она катит коляску. Находился ли в ней ребенок — неизвестно.

Ранее во Владимире водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Инцидент также попал на видео.