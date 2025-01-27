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15:27, 27 января 2025Россия

Российские школьники попадали в обморок на линейке в честь Дня снятия блокады Ленинграда

В школе поселка Мишелевка Иркутской области дети упали в обморок на линейке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Иркутской области в школе поселка Мишелевка дети попадали в обморок на торжественной линейке в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил паблик «Инцидент | Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».

По неподтвержденным данным, в школе проводилась эвакуация.

Директор учебного заведения Галина Вишнякова в беседе с изданием «ИрСити» заявила, что обстоятельства произошедшего выясняются. По ее мнению, причиной недомогания у детей могло стать отсутствие завтрака или скачок давления. «Два человека на линейке у нас вышли из строя, так будем говорить», — сказала она.

В свою очередь, региональный Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Ведомство подчеркнуло, что детей, которым стало плохо, осмотрел медицинский работник и сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там в декабре 2024 года на утренней линейке в школе № 199 потеряли сознание сразу четверо учеников в возрасте от 11 до 14 лет. Еще около 15 подростков обратились за медпомощью. По одной из версий, школьники могли надышаться парами хлорки.

ЖЗЛ
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