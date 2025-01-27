Российским путешественникам раскрыли главные правила покупки дешевых авиабилетов

Российским путешественникам посоветовали искать авиабилеты через браузер в режиме «инкогнито», чтобы сэкономить деньги. Главные правила покупки дешевых перелетов раскрыли на странице @lavilama.app в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике сказано, что, если искать одно и то же направление множество раз, ценник, вероятно, будет искусственно завышен. Кроме того, следует покупать билеты по понедельникам и вторникам — именно в эти дни они дешевле. Также стоит сравнивать цены через разные телефоны, ноутбуки и компьютеры, поскольку стоимость может отличаться.

Ранее россиянка раскрыла подписчикам необычный способ заснуть в самолете с помощью ремня безопасности и вызвала споры в сети. На видео девушка, сидящая в самолете, показала, как поднимает ноги на кресло и пристегивает ремень на лодыжках.