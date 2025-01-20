Россиянка показала необычный способ заснуть в самолете и вызвала споры в сети

Россиянка показала подписчикам необычный способ заснуть в самолете с помощью ремня безопасности и вызвала споры в сети. Соответствующим роликом она поделилась на странице @isaevatut в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео девушка, сидящая в самолете, показала, как поднимает ноги на кресло и пристегивает ремень на лодыжках. Таким образом ей удавалось расслабиться и не съезжать с сиденья во время сна.

Хотя пассажирка уточнила, что не призывает никого делать так же, в комментариях большинство пользователей раскритиковали ее лайфхак. «Если самолет резко затормозит — прощай зубы!», «Через час ноги вышли из чата», «Тромбоз будет», «Больше так не делайте и другим не советуйте», — писали юзеры. Другие же поблагодарили девушку за совет.

Ранее стюардесса из России рассказала о требованиях авиакомпаний к качеству кожи сотрудников. По ее словам, перевозчики строго следят за внешним видом работников, поскольку они являются лицом бренда.