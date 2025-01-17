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20:26, 17 января 2025Путешествия

Российская стюардесса рассказала о требованиях авиакомпаний к качеству кожи сотрудников

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @prohorec

Работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о требованиях авиакомпаний к качеству кожи сотрудников. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее словам, перевозчики строго следят за внешним видом работников, поскольку они являются лицом бренда. К примеру, из-за прыщей бортпроводника могут «отправить на землю». Они посоветуют сотруднику обратиться к дерматологу и дадут возможность вернуться уже с чистой кожей, заметила она.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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