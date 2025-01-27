Российский боец заявил о «массовом паломничестве» детей элиты на СВО

Боец ВС России Губарев: Дети элиты массово поехали в зону СВО за статусом

После слов президента России Владимира Путина об участниках специальной военной операции (СВО) как представителях новой элиты, дети имеющих связи россиян массово поехали в зону СВО за статусом ветерана боевых действий. Об этом заявил боец Вооруженных сил России, избранный на сходе 2014 года «народным губернатором» Донбасса Павел Губарев, видео с отрывком его рассуждений публикует военкор Юрий Котенок в Telegram.

По словам военнослужащего, представители элиты старались устроить так, чтобы их дети не попали непосредственно на линию боевого соприкосновения, а выполняли мелкие поручения в глубоком тылу. Он рассказал, что подобные случаи — частое явление, которое боец описал как «массовое паломничество».

«Они всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно (...) Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил, и все», — рассказал Губарев.

Боец отметил, что благодаря этому дети чиновников и бизнесменов формально подходят под критерии «новой элиты». «В общем и целом, те ребята, которые реально проливали кровь, рисковали жизнью, землю грызли зубами, выгрызали каждую пядь, они будут обижены [этой ситуацией]», — порассуждал Губарев.

Ранее сообщалось, что российского инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом СВО ради выплат. На следующий после свадьбы день ее муж отправился в зону боевых действий, и через полгода бойца не стало.