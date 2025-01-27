Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 27 января 2025Россия

Российский боец заявил о «массовом паломничестве» детей элиты на СВО

Боец ВС России Губарев: Дети элиты массово поехали в зону СВО за статусом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После слов президента России Владимира Путина об участниках специальной военной операции (СВО) как представителях новой элиты, дети имеющих связи россиян массово поехали в зону СВО за статусом ветерана боевых действий. Об этом заявил боец Вооруженных сил России, избранный на сходе 2014 года «народным губернатором» Донбасса Павел Губарев, видео с отрывком его рассуждений публикует военкор Юрий Котенок в Telegram.

По словам военнослужащего, представители элиты старались устроить так, чтобы их дети не попали непосредственно на линию боевого соприкосновения, а выполняли мелкие поручения в глубоком тылу. Он рассказал, что подобные случаи — частое явление, которое боец описал как «массовое паломничество».

«Они всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно (...) Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил "ветерана СВО", вернулся, папка его пристроил, и все», — рассказал Губарев.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Боец отметил, что благодаря этому дети чиновников и бизнесменов формально подходят под критерии «новой элиты». «В общем и целом, те ребята, которые реально проливали кровь, рисковали жизнью, землю грызли зубами, выгрызали каждую пядь, они будут обижены [этой ситуацией]», — порассуждал Губарев.

Ранее сообщалось, что российского инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом СВО ради выплат. На следующий после свадьбы день ее муж отправился в зону боевых действий, и через полгода бойца не стало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

      Россиян призвали не растирать детей спиртом

      Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

      Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

      Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

      Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

      В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

      Россиянин трижды заработал на аренде квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше