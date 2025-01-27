Российский подросток выстрелил из пистолета в лоб отчиму в отместку за мать

В Подмосковье подросток выстрелил в отчима в отместку за мать

В Королеве Московской области подросток выстрелил в отчима, чтобы отомстить за мать. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, подросток заподозрил отчима в насилии над матерью, а также посчитал, что тот плохо на нее влияет. 26 января он собрал своих друзей, вооружился травматическим пистолетом и отправился выяснять отношения с мужем матери. Юноша дождался, пока отчим выйдет из подъезда, и выстрелил ему в лоб. После этого подростки убежали.

Пострадавший от госпитализации отказался. Мать подростка заявила, что не понимает, почему сын недолюбливает отчима, так как муж никогда не поднимал на нее руку. Пистолет же, по ее словам, подросток мог взять у знакомых, с которыми он занимается в секции вольной борьбы.

Ранее сообщалось, что под Саратовом подросток избил мужчину, вмешавшегося в разговор.