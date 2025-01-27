Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

В Омской области на участника СВО оформили шесть микрозаймов

В Омской области на участника специальной военной операции (СВО) на Украине оформили шесть микрозаймов. Узнав об этом, он добился правосудия, сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, военнослужащий потерял sim-карту, но не заблокировал. Нашедшие получили доступ к личному кабинету бойца на портале «Госуслуг» и оформили онлайн-займы на сумму более 53 тысяч рублей в шести микрофинансовых организациях.

По данным фактам возбудили уголовное дело. Суд признал договоры займа незаключенными, а обязательства по ним — невозникшими.

Ранее военнослужащий из Воронежской области узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО. Телефон и возможность доступа к онлайн-банку, куда зачислялась зарплата за участие в боевых действиях, были у его супруги.