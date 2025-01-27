Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для последующего штурма Суджи

Освобождение российскими войсками села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи. Значение контроля над селом для боевых действий в регионе объяснил в Telegram известный российский военкор Александр Коц.

По словам журналиста, Николаево-Дарьино находится прямо «на ленточке», и после того как российская армия его освободила, у военных появилась «точка подскока» для атак на захваченный ВСУ населенный пункт Свердликово, за взятием которого последуют бои за Суджу.

«На окраинах Свердликово уже ведут бои российские десантники», — отметил военкор.

Министерство обороны России отчиталось о взятии Николаево-Дарьно сегодня, 27 января. В боях за село участвовали военнослужащие группировки войск «Север».