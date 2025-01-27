Россия вернула контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области

Минобороны: Освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области

Населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области освобожден Вооруженными силами (ВС) России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Контроль над Николаево-Дарьино в курском приграничье вернули подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий. Они также нанесли поражения формированиям ВСУ и отразили две контратаки противника.

Неофициально об освобождении населенного пункта в Суджанском районе стало известно 11 января. Тогда сообщалось, что ВСУ в ходе боев потеряли пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортеров, одну боевую машину пехоты Bradley и один бронеавтомобиль «Козак».