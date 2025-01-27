Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в Часов Яре

Военкор Кулько заявил о захвате ВС РФ бункера генералов НАТО на юге Часов Яра

Российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которая была возведена еще до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Отмечается, что укрепрайон был создан на территории лесной базы отдыха «Часовоярец». Изначально там располагался штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а в 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В марте прошлого года по этому командному пункту нанесли удар тактической ракетой «Искандер». Предположительно, в результате атаки был ликвидирован генерал польской армии Адам Марчак. Затем укрепления использовались бойцами 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли Часов Яр.

Ранее стало известно, что украинские войска ежедневно теряют дома и улицы в Часовом Яре.