Российский военный рассказал о ежедневной потере ВСУ улиц в Часовом Яре

Боец ВС России Чукча заявил, что ВСУ ежедневно теряют улицы в Часовом Яре

Украинские войска ежедневно теряют дома и улицы в Часовом Яре. Об этом заявил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным Чукча, пишет ТАСС.

По его словам, ожесточенные бои за Часов Яр продолжаются. «Противник спешно выводит из города оставшуюся тяжелую технику, вместе с тем ежедневно теряет дома и улицы», — указал российский боец.

В октябре стало известно, что российские военные прорвались на юге Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Российские войска смогли вклиниться в линию обороны ВСУ.