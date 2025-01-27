Российский военный дважды сбежал из части и получил семь лет колонии

На Сахалине суд дал семь лет военному за два побега из части

В Сахалинской области суд приговорил к семи годам лишения свободы военного за два побега из части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

По данным канала, 30 августа 2024 года осужденный уехал из воинской части в Оху, чтобы отдохнуть. Через два месяца его задержали сотрудники военной комендатуры. Однако 10 ноября мужчина снова самовольно оставил часть. 27 ноября его снова задержали.

Ранее Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за уклонение от службы.