Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

В Москве адвокат Беляковская получила 2 года колонии за взяточничество

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы руководителя арбитражной практики столичной коллегии адвокатов «Кожевников, Дарчиев, Зайцев и партнеры» Оксану Беляковскую за взяточничество. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщину признали виновной в преступлении по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области.

