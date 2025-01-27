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20:17, 27 января 2025Силовые структуры

Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

В Москве адвокат Беляковская получила 2 года колонии за взяточничество
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы руководителя арбитражной практики столичной коллегии адвокатов «Кожевников, Дарчиев, Зайцев и партнеры» Оксану Беляковскую за взяточничество. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщину признали виновной в преступлении по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области.

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