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10:20, 27 января 2025Силовые структуры

Российский пенсионер вооружился ножом и шваброй и учинил расправу над знакомой

В Новосибирской области 60-летний пенсионер забил знакомую шваброй и ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области 60-летнему пенсионеру дали девять лет колонии строгого режима за расправу над знакомой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Как установил суд, в январе 2024 года в селе недалеко от города Обь у пенсионера по незначительному поводу произошла ссора со знакомой. Вооружившись ножом и деревянной шваброй, мужчина напал на женщину. Сначала он бил ее руками и ногами, а позже добил вышеуказанными предметами.

В результате россиянка получила ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина, обвиняемого в расправе над женщиной.

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