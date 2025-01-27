Российскую пару избили дубинками из-за просроченных пельменей

РЕН ТВ: Охранники избили семейную пару в Ленобласти из-за просроченных пельменей

Охранники магазина избили дубинками семейную пару в деревне Пашозеро Ленинградской области из-за просроченных пельменей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Россияне в беседе с телеканалом отметили, что пришли в торговую точку и принесли товар с истекшим сроком годности. Молодые люди хотели мирно разобраться в ситуации с продавцами.

Пока девушка пыталась снять все нарушения на камеру, продавщица вызвала сотрудников охраны, которые набросились на ее мужа.

Клиентка торговой точки утверждает, что там на многих продуктах не указаны ни срок годности, ни маркировка. Причем подобные нарушения встречались жительнице Ленобласти даже на детских товарах.

«Сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня просто отвлекали в магазине», — разъяснила россиянка.

Она пояснила, что, когда она заметила долгое отсутствие супруга, вышла на улицу, где увидела мужа сидящим на снегу в крови. После инцидента девушка боится покидать дом и всегда держит камеру наготове.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 26-летний сотрудник продуктового магазина, который избил 32-летнего вора до разрыва селезенки.