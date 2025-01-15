В российском городе сотрудник продуктового магазина жестоко избил вора и был задержан

В Петербурге задержан сотрудник магазина, избивший вора до разрыва селезенки

В Санкт-Петербурге задержан 26-летний сотрудник продуктового магазина, который избил 32-летнего вора до разрыва селезенки. Об этом сообщает «78.ru».

Задержанный — заместитель директора торговой точки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным издания, ЧП произошло в магазине, расположенном по Новгородской улице в Колпино. Там местный житель пытался украсть алкоголь, когда его заметил замдиректора. Он отобрал у вора бутылки и избил его. После этого незадачливый грабитель ушел домой. Дома ему стало плохо. На следующий день он вызвал скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки.

Ранее сообщалось, что в Раменском 32-летнего директора продуктового магазина, который расправился с укравшим бутылку водки покупателем, отправили в СИЗО.