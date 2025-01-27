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12:31, 27 января 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело против наемника из США

СК возбудил дело против американского наемника Джонса
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В России возбудили дело против американского наемника Майкла Джонса, который вторгся в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина заочно подозревается по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 3 статьи 359 («Наемничество») УК РФ.

По данным ведомства, в декабре 2024-го вооруженный Джонс незаконно пересек государственную границу России и вторгся в Курскую область. На территории российского региона он совершал преступные действия против местных жителей с целью их устрашения.

Ранее стало известно, что следственные действия по уголовному делу в отношении британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который вторгся в Курскую область, завершены.

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