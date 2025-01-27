Советская актриса пожаловалась на проблемы с сердцем из-за мошенников

Актриса Лариса Лужина заявила о проблемах с сердцем из-за обмана мошенников

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сообщила, что у нее начались проблемы с сердцем после того, как она стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Лужина поделилась, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей «Википедии». Под предлогом обновления ее страницы на сайте преступница запросила у 85-летней артистки код, отправленный ей на телефон. Актриса сделала это, после чего ее кабинет на «Госуслугах» взломали. По мнению женщины, последовавший за этим сердечный приступ стал следствием стресса из-за ситуации с мошенниками.

«Они забрали все мои документы, но мы сразу поехали в МФЦ. Вероятно, этот процесс на меня подействовал, с сердцем стало плохо, стала задыхаться. В итоге легла в больницу. Думала, что на три дня, оказалось, что на полмесяца», — поделилась актриса.

Сообщалось, что Ларису Лужину выписали из больницы незадолго до Нового года.

Ранее стало известно, суд продлил на два месяца арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной.

О других мошеннических схемах, которые используются для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.