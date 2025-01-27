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05:04, 27 января 2025Мир

США пообещали снять санкции с Венгрии

Сийярто: США пообещали отменить санкции против Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Новая администрация США пообещала отменить санкции, введенные против Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийрято провел переговоры с американским госсекретарем Марко Рубио в воскресенье, 26 января. По словам министра, в ходе беседы Рубио заявил о намерении улучшить отношения между странами. «И это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал Сийярто.

Ранее Сийярто назвал включение главы кабинета премьера Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью американского посла Дэвида Прессмана, уходящего со своего поста.

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