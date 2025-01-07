Сийярто прокомментировал санкции против главы кабинета Орбана

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета Орбана личной местью посла

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьера Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью американского посла Дэвида Прессмана, уходящего со своего поста. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал действия, направленные против главы кабинета Орбана. «Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно», — подчеркнул он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы.