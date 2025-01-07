Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 7 января 2025Мир

Сийярто прокомментировал санкции против главы кабинета Орбана

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета Орбана личной местью посла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьера Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью американского посла Дэвида Прессмана, уходящего со своего поста. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал действия, направленные против главы кабинета Орбана. «Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно», — подчеркнул он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Эвакуационная группа ВСУ бросила раненых бойцов под Курском

      Сийярто прокомментировал санкции против главы кабинета Орбана

      Мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров с настройкой ТВ

      Анкара поставила ультиматум по военной операции в Сирии

      Трюдо ответил на слова Трампа о необходимости Канады войти в состав США

      Израилю посоветовали готовиться к войне с Турцией

      Турция передала Дамаску ожидания Запада по будущему Сирии

      В Турции раскрыли название Сирии при новой власти

      Раскрыта причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

      Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с Россией и Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше