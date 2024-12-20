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02:15, 20 декабря 2024Мир

В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

Сийярто: Венгрия считает санкции против Газпромбанка политической местью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венгрия рассматривает санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал M1.

«Нам открыто сказали, что это было сделано по политическим причинам. Это возмутительно, это абсолютно недостойное союзников поведение и явная политическая месть», — посетовал дипломат.

Сийярто также подчеркнул, что американские рестрикции против Газпромбанка, через который проходили расчеты за российские нефть и газ, коснулись как раз тех стран, где у власти находятся правительства, осуществляющие самостоятельную политику. В частности, Венгрия, Сербия, Словакия и Турция.

Венгерский министр заверил, что эти страны провели консультации и «уже разработали альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции и позволяет осуществлять платежи» за российские энергоносители. Сийярто добавил, что в этой ситуации радует лишь приход к власти в США Дональда Трампа, с которым должны быть установлены иные отношения.

В ноябре Минфин США ввел очередные санкции против российских кредитных организаций

21 ноября Минфин США ввел санкции против БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций. Так, под ограничения попали более 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанк. Через него оплачиваются поставки российского газа.

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При этом представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что рестрикции США не повлияли на расчеты за поставки топлива из РФ. Евросоюз старается избавиться от закупок российского газа и диверсифицировать источники закупки газа, добавила она.

На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что новый пакет антироссийских санкций, который коснулся Газпромбанка, является угрозой для венгерской энергетики, поскольку лишает Будапешт возможности платить за российский газ.

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Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

Дипломат также назвал действия американского Минфина осознанной попыткой поставить ряд европейских стран в затруднительное положение. На сегодняшний день Венгрия остается одним из крупнейших покупателей российских нефти и газа по трубопроводам в Евросоюзе, а также наиболее лояльным Москве членом объединения.

В Кремле рассказали о попытках США помешать поставкам российского газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России воспринимают санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу. В связи с этим будут приниматься контрмеры, заверил представитель Кремля.

Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

5 декабря Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ. В частности, в указе президента РФ сказано, что экспортерам российского топлива разрешили учитывать в обязательствах по оплате иностранным компаниями встречные требования к ним. Они смогут возобновить поставки иностранным покупателям, если те погасили задолженность зачислением рублей на счет. Также президент отменил обязательство покупателей российского газа платить только через Газпромбанк.

В Будапеште заявили о решениях проблемы санкций США против Газпромбанка

В начале декабря Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Россия нашли решения проблемы новых санкций США, которые затронули платежи через Газпромбанк. По его словам, стороны пришли к консенсусу по трем из четырех проблем, возникших в связи с новыми американскими санкциями.

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Глава венгерского МИД также уточнил, что очередной платеж за поставки российского газа в Венгрию запланирован на 20 декабря 2024 года. К этому времени, как утверждал Сийярто, стороны найдут способ преодоления новых санкций США.

Помимо этого, в начале декабря венгерский дипломат сообщил, что Будапешт попросил США об исключениях в санкциях против Газпромбанка. Так, он обсудил возможность ослабить ограничения с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз и США обсуждают возможность смягчения санкций против Газпромбанка. По его данным, процесс начался после того, как европейские правительство и компании заговорили о том, что санкции угрожают безопасности поставок в регионе.

США сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Венгрии

Накануне Петер Сийярто сообщил, что Соединенные Штаты сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Будапешта, чтобы он мог продолжать платить за газ. Он также добавил, что Венгрия и Болгария пришли к консенсусу в вопросе продолжения транзита газа из РФ.

Сийярто назвал решение США «хорошей новостью», однако подчеркнул, что Будапешт разработал альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи.

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