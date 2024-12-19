Сийярто: США сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Венгрии

США сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Будапешта, чтобы он мог продолжать платить за газ. Об этом сообщил в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Глава венгерского МИД также заявил, что Венгрия и Болгария нашли устраивающее всех решение для продолжения транзита газа из РФ. «Сегодня они предоставили освобождение от газовых платежей, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью, но в то же время мы разработали альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять платежи», — сказал Сийярто.

В ноябре 2024 года Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, через который с 2022 года оплачивался поставляемый в Европу газ. 3 декабря Сийярто объявил, что Венгрия и РФ нашли решения проблемы санкций, затронувших платежи через Газпромбанк, но конкретизировать не стал.